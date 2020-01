Joaquín Larrivey: "Me siento muy bien en la U, encontré con un club muy ordenado que aspira a grandes cosas"

Joaquín Larrivey habló de lo que han sido sus primeros días en Universidad de Chile tras convertirse en refuerzo de los azules para un 2020 que será exigente para la U, necesitada de ganar o ganar para no sufrir con el coeficiente de rendimiento.

“Me siento muy bien, me han abierto las puertas de par en par, me han adoptado rápidamente. Hay una buena comunión entre todos. Me encontré con un club muy ordenado que aspira a grandes cosas, al igual que yo”, dijo Larrivey a Radio Agricultura.

Agregó que “la adaptación será rápida porque así lo requiere. Por suerte venía preparado en lo físico, porque el 26 de diciembre comenzaron los trabajos en Cerro Porteño. Sé que las exigencias son máximas”.

Siguió complementando: “al equipo lo veo bien, enchufado y con muchas ganas. Nos iremos conociendo tanto con Ángelo Henríquez como con los demás atacantes. Somos delanteros que nos complementamos”.

Por último fue consultado por el polémico partido que debe jugar la U este sábado frente a Unión Española por las semifinales de la Copa Chile.

“Nosotros estamos focalizados en que el partido se va a jugar. Tenemos que estar mentalizados y preparados para eso. Si se juega o no, ya no depende de nosotros”, sentenció.