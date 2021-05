Joaquín Larrivey: "Feliz de meternos en los puestos de arriba, vemos con más ilusión los partidos que vienen"

Universidad de Chile llega al receso del Campeonato Nacional producto de las elecciones con el triunfo ante Deportes Antofagasta (1-2) por la séptima fecha del torneo. Los dos goles azules fueron obra de Joaquín Larrivey, que este jueves habló desde el CDA con el canal oficial del Chuncho.

“Contentos, creo que hicimos el mejor partido de lo que va del campeonato, aunque vayan poquitos. Y hay muchas cosas por mejorar, especialmente lo hecho el primer tiempo, pero en líneas generales fuimos justos vencedores. Y me parece que nos quedamos cortos en el resultado, porque generamos muchísimo y es lo que nos venía faltando: crear oportunidades claras, tuvimos 7 ó 6 oportunidades para marcar gol”, dijo Larivey en la U.

Agregó que “una de las cosas a mejorar es la efectividad que nos hubiera dado tranquilidad para afrontar el final del partido, pero tenemos la alegría de haber obtenido el triunfo y meternos en los puestos de arriba, para pensar con más ilusión los partidos que vienen”.

“Siempre pienso en lo grupal porque el fútbol es un deporte de equipo, si tuve particularmente situaciones de gol es porque mis compañeros me pusieron en esa posición. Contento por los goles, pero siempre los goles ayudan a que el equipo obtenga victorias, suma, es aportar el granito de arena, me tocó a mí y ya le tocará a otro compañero”, complementa.

Además fue consultado por su presente. El delantero argentino manifestó que se siente muy a gusto en Universidad de Chile y asegura que su doblete lo prende para lo que viene.

“Uno siempre viene con la mayor de las ilusiones y lo afronta así, positivo. Siempre me ilusioné con hacer las cosas bien y obtener buenos resultados en lo colectivo e individual. Estoy en buen camino, me siento feliz y contento de ser parte de Universidad de Chile, pensando en mejorar y ambiciones en lo personas y grupal, ser mejor cada día. Estos goles invitan a ilusionarse por más y no quedarse, siempre se puede ser un poquito mejor”, expone.

Sentencia que “la U es un club en el que los hinchas valoran el compromiso del jugador y ellos se ven reflejados en lo que hago yo y mis compañeros. Si a veces las cosas no salen se dan cuenta que uno deja todo en la cancha. Ojalá que los goles ayuden a fortalecer ese vínculo con el hincha”.