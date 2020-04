Joaquín Larrivey: "Fabián Orellana no es tan valorado como se debe, es un jugador extraordinario"

Joaquín Larrivey habló en extenso con Al Aire Libre en Cooperativa y más allá de su actualidad en Universidad de Chile donde se entrena individualmente en casa como todos sus compañeros, el delantero llenó de elogios a Fabián Orellana.

"Uno de los mejores compañeros con los que me tocó jugar fue Orellana, creo que no es tan valorado como se debe, es un jugador extraordinario, no por nada es el chileno con más partidos en la liga española. Es un jugadorazo y fue uno de los mejores compañeros que tuve, lo disfruté", sentenció