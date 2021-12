Cristián Caamaño dispara contra Azul Azul por la polémica salida de Joaquín Larrivey: "Merecía un cara a cara, no un telefonazo a 1.500 kilómetros de distancia"

Con el pasar de las horas cada vez más claro es el futuro de Joaquín Larrivey, y lo cierto es que las últimas informaciones apuntan a que no continuará defendiendo la camiseta de Universidad de Chile en la próxima temporada y tendrá un triste adiós del Centro Deportivo Azul tras esperar durante días un llamado del presidente del club.

Y a pesar de que se habían comprometido a renovarlo finalmente eso no sucederá y el delantero argentino tomará sus cosas y se irá, lo que indignó a Cristián Caamaño, quien utilizó su espacio en Deportes en Agricultura para dispararle duros dardos a la directiva de Azul Azul por la opaca despedida del goleador del equipo.

Por eso, de entrada disparó que "me parece que más allá de la decisión creo que la U no guardó las formas con Larrivey, merecía otra forma de cierre de ciclo. Creo que por la forma en la que respondió Larrivey merecía un cara a cara, no un telefonazo a 1.500 kilómetros de distancia”.

“Tú puedes establecer que no lo quieres, porque está dentro de las reglas del juego, cuando un jugador termina contrato está en las posibilidades que no continúe", añadió el comunicador.

Tras eso, complementa que "me da la sensación de que todo esto se pudo haber evitado, porque al final a tu mejor futbolista en los últimos dos años ni siquiera fuiste capaz de darle un apretón de manos y haberle dado una despedida como corresponde, creo que Larrivey se merecía otra despedida de la U, me parece que necesitaba al menos saber que se le apreció estando en Chile".

Con respecto a la decisión, expresó que “con cómo jugaba la U, desde ese punto de vista resulta incomprensible. Ahora, si la U peleó tanto por un director deportivo, se guardó cinco meses para empezar a tomar decisiones y si él establece que para el nuevo proyecto necesita otro tipo de delantero, da lo mismo si es más joven o más viejo, de otra cuerda, está en todo su derecho".

"Pero aún así, dándole todo el poder a Roggiero para definir el plantel, en conjunto con el nuevo entrenador Santiago Escobar, me parece que es incomprensible”, complementó para darle el paso a su compañero Patricio Yáñez, quien compartió su punto de vista.

“Para mí es un tremendo error. Yo creo que cuando tu vas tomando decisiones, o cuando los controladores tomaron decisiones en algún momento de seguir con interinos y no contratar un técnico, yo creo que es otro error que se suma a la lista", indicó el ex jugador azul.

Después añade que "confío por su capacidad, porque me han hablado muy bien de lo que pretende hacer Azul Azul a través de Roggiero como director deportivo, tiempo al tiempo. Pero lo de Larrivey es un tremendo error, pero me quedo con la opción de que es cosa del proyecto”.

Eso sí, para finalizar acompañó la opinión de Caamaño sobre su fría despedide y señaló que “debieron haberle dicho ‘sabes qué, te agradecemos mucho y no continuas’, eso es todo, pero aún así sigo pensando que son muchos goles que quedan tirados en el camino”, cerró.