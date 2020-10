Jean Beausejour confirma que va por el apruebo: "Quiero que se escriba una nueva Constitución"

Jean Beausejour habló esta mañana con la prensa desde el Centro Deportivo Azul, luego de un doloroso fin de semana para los azules tras caer derrotados 0-3 ante Universidad Católica.

No sólo de fútbol habló el bicampeón de América, puesto que le consultaron respecto al plebiscito que se realizará este mes en el país para determinar si se construye una nueva constitución y dejó en claro que votará apruebo.

"Es de perogrullo, quiero que se escriba una nueva constitución, pero no de ahora, no desde el 18 de octubre. Ya cuando la ex presidenta Bachelet me invitó a participar de un proceso que en ese tiempo era un poco irrisorio, un poco utópico, pero cuando me lo plantearon yo creí firmemente que esa era una posibilidad para Chile", aseguró.

Beausejour explicó que "lo creía porque me tocó vivir muchos años en el extranjero, en sociedades donde uno se preguntaba porqué en Chile no podíamos aspirar a cosas que son, a lo mejor tan básicas, como una buena salud o educación, en donde las desigualdades no sean tan marcadas, en donde la gente con más dinero -en los que hoy en día a lo mejor estoy incluido- nos tengamos que ir escondiendo en condominios para que nos nos vengan a robar".

El defensa también argumentó sobre por qué no participa en la franja del apruebo.

"No soy mucho de participar en ese tipo de campañas. No sé si me han contactado. Pasa que muy pocas personas tienen mi teléfono", cerró.