Jalil Elías y el duelo ante Universidad de Chile: "Sé que ellos tienen muchos caso de Covid y no podemos jugar con eso, hay que ganar"

Universidad de Chile viaja a las 15:00 a Buenos Aires para jugar frente a San Lorenzo de Almagro este miércoles a las 21:30 en el Nuevo Gasómetro en la revancha del encuentro jugado en Santiago y que finalizado en empate 1-1.

En conversación con Radio La Red, el volante Jalil Elías, aseguró que el cuadro argentino saldrá con todo a ganar el partido y quedarse con la clasificación.

El ex Goody Cruz también se refirió escuetamente a la situación que vive su rival, la U de Chile, en relación a las múltiples bajas por los contagios de coronavirus.

"Tenemos que salir a ganar el partido, no podemos especular, sé que ellos tienen muchos casos de Covid y no podemos jugar con eso, somos San Lorenzo, jugamos de local y sabemos lo que queremos", aseguró.

Elías además comentó el cambio que ha experimentado de jugar en un cuadro menor como es Godoy Cruz, a un grande de la capital argentina, como es San Lorenzo.

"Me sorprende de lo grande que es San Lorenzo, por la magnitud de lo que provoca, por la atención de la prensa y por lo que genera, me chocó de entrada, pero bien, ya me estoy adaptando al grupo", cerró.