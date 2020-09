Johnny Herrera confía en un triunfo de la U ante Colo Colo en el Superclásico y avisa: "Seré un hincha más"

Johnny Herrera vivirá su primer Superclásico del Torneo Nacional fuera de la banca de Universidad de Chile. El arquero, que hoy defiende los colores de Everton, será un espectador más del encuentro ante Colo Colo luego de una década completa, donde supo de triunfos y derrotas.

Tras su polémica salida del club, el guardameta puso fin a su vínculo con los azules, pero no se olvida que su corazón sigue estando ahí. Y en la antesala del vital encuentro del fin de semana, dejó clara cuál será su postura.

En conferencia de prensa, Johnny avisó que verá el Superclásico "como un hincha más de la U, no puedo desconocer los 20 años que estuve ahí. A mi hijo todavía no le puedo sacar la U, vamos a hinchar por que ganen".

En el último Superclásico por el Torneo Nacional, Johnny Herrera estuvo en la banca y fue espectador del récord de Esteban Paredes. Foto: Agencia Uno

Además, Herrera hizo un sincero análisis sobre los 10 años en que defendió a los azules en este tipo de partidos. "No desconozco que no me fue bien en los últimos años en los clásicos, más allá de muchas decisiones malas en el club, pero me quedo con los campeonatos que ganamos, goleandolo… tuve muchas buenas. Va a ser raro verlo desde el sillón de mi casa, pero voy porque gane la U. Si les va bien, todos nosotros somos más felices. Ojalá logren ganar y se pueda revertir la balanza".

UN HINCHA MÁS DE LA U

Johnny ha dejado claro en varias ocasiones su amor por la Universidad de Chile. Ahora, viendo el duelo desde lejos, ese sentir es ha hecho más fuerte. "Ahora miro más los partidos como hincha que como futbolista". Eso sí, reveló que el empate entre los azules y Palestino casi ni lo pescó. "Vi los goles, no podría analizar a nadie".

Finalmente, Herrera dijo que no tiene pensado nada especial para el Superclásico. "La logística es que tengo que entrenar el domingo en la mañana. A lo mejor lo veo solo, cuando son partidos importantes por lo general los veo solo, no me gusta que se me escapen detalles. Después lo analizaré con mis amigos, pero por ahora sé que tengo que entrenar y llegar a la casa".