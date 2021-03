Iván Zamorano: "Si Arturo Vidal marca la diferencia el carnet vale cero. Lo que importa es la calidad"

Iván Zamorano habló con La Gazetta dello Sport sobre la actualidad del Internazionale Milano, Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Bam Bam confía sin dudas que el King tiene mucho que aportar pese a los cuestionamientos sobre su real aporte en el mediocampo y la reciente artroscopía en la rodilla.

“Evidentemente he seguido siempre al Inter al 100%, está en mi corazón: desde hace un tiempo lo he seguido aún más precisamente por la presencia de Vidal y Sánchez. Están contentos y con energía por la parte final de la temporada. Una pena la lesión de Arturo. Cuando vuelva a estar disponible su contribución, como el gran jugador que es, no faltará”, dijo Bam Bam Zamorano.

Agrega que “en el fútbol hay un desequilibrio… si tienes 18 ó 19 años eres demasiado joven y a los 33 ó 34 eres viejo y te tiran a la basura. Lo que importa es la calidad: me refiero por ejemplo a (Gianluigi) Buffon, que a sus 43 años defiende la portería de Juventus. Si Arturo marca la diferencia, el carnet de identidad vale cero. Su contrato expirará en 2023, espero volver a verlo con nuestros colores”.

¿Romelu Lukaku? “Es un jugador de primer nivel. En el mundo, hablando de delanteros puros, sólo (Robert) Lewandowski y (Erling) Haaland están a su nivel”, sostuvo.

Por último fue consultado por la identificación del entrenador Antonio Conte con la Juventus, situación equivalente a Arturo Vidal en el cuadro nerazzurro. A Zamorano ni siquiera le hace ruido.

“No quiero un entrenador hincha, sino un profesional capaz de sacarle el máximo partido a su plantilla. En el pasado, ¿cuántos entrenadores han hecho historia en un club y en el siguiente? Antonio es un trabajador absoluto. Ha ganado mucho en Juventus y es un símbolo de ellos, pero no me importa. Su misión es una sola: traer el scudetto de regreso a Milán”, sentenció.

