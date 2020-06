Isaac Díaz se ilusiona con volver a la U y sueña con jugar en la Roja: "Es un anhelo que nunca voy a perder hasta que me retire"

Isaac Díaz no tuvo una segunda parte como esperaba en Universidad de Chile. El Torito de Fresia tuvo un excelente rendimiento en su primera etapa en la U entre 2013 y 2014, pero tras su regreso en 2017, sus buenas actuaciones quedaron en el olvido.

Ahora, en Cafetaleros de Chiapas de México, el ariete no descartó una tercera revancha en el cuadro laico: "Sí obvio, yo siempre voy a querer volver a la U, toda la vida, la segunda vez que volví nunca pensé que iba a volver y ya estaba ahí entonces uno nunca sabe las vueltas de la vida".

"Te encuentras con otra temporada muy buena acá afuera y de nuevo empieza a sonar entonces son las vueltas que tiene el futbolista, altos y bajos, rachas positivas y negativas entonces al final agarras una buena racha y la compartes allá y seria lindo", confesó en conversación con Radio ADN.

Sobre esto, Díaz fue autocrítico sobre su segunda etapa en la U: "Me fui con muchas cosas que no pude cumplir, la continuidad, una sensación amarga la segunda parte de mi estancia en la U entonces un poco frustrado de no poder hacer bien las cosas, que no salieran, del momento que estábamos viviendo como equipo".

"Fue difícil porque uno que ama tanto a un club, le pones tanta pasión y al final no te sale por cosas de la vida no más porque te sacas la cresta entrenando en la semana y en el partido el fin de semana no te salen y por ahí es mucho lo que la gente no entiende, son rachas en un momento y al final pasan no más entonces, me fui con una gran pena de la U", refrendó.

En su segundo paso por la U, Isaac Díaz jugó 43 partidos y marcó solo siete goles

Por otro lado, el ariete tuvo palabras para la abrupta salida de Johnny Herrera del cuadro laico: "Han sido complicadas todas esas salidas de la U, por ahí creo que no se le está agradeciendo a esos jugadores que dieron tantos títulos por la U, que la gente los reconoce y ha habido varios Lorenzetti, Pepe Rojas, Johnny, es complicado porque son jugadores que han entregado una vida al club, títulos internacionales y la gente los reconoce así, es difícil sentir que salgan de esa manera".

Finalmente, el Torito de Fresia reconoció su deseo de algún día vestir la camiseta de la selección chilena: "Sí obvio, es un sueño que todos tenemos, todo futbolista. el sueño más grande es estar en la selección, yo creo que en los momentos precisos que tenía que ir a la selección no fue mi temporada y fueron cosas futbolísticas no más".

"Hay tiempos en los que uno anda bien y la mete hasta con la rodilla y hay otros tiempos que no te sale ni una, entonces yo creo que no calzaron esos tiempos, pero es un anhelo que nunca voy a perder hasta que me retire", cerró.