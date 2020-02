Inter elimina a Universidad de Chile y le enrostra la enorme diferencia con el fútbol brasileño

Las diferencias entre el fútbol brasileño y el fútbol chileno cada vez son más evidentes. Internacional de Porto Alegre no hizo más que ratificarlas para derrotar 2-0 a Universidad de Chile y eliminarla de la Copa Libertadores esta noche en Beira Rio.

Un buen ejemplo estuvo en el contingente. La U perdió a su arquero Fernando de Paul y tuvo que recurrir al debutante Cristóbal Campos como titular. Inter también sufrió con la lesión de Patrick a los 14', pero ingresó Boschilia.

Y así como los azules apostaron a un joven, el cuadro colorado tenía a un ex Monaco y ex mundialista Sub 17 y Sub 20 con Brasil. Ambos serían protagonistas de la jugada que marcó el partido, al minuto 43.

Campos sacó el balón al pie derecho del zurdo Diego Carrasco, el control no fue prolijo y Boschilia le robó el balón, encaró al arquero y marcó la apertura de la cuenta y el gol clave para la definición.

Y es que Universidad de Chile movió la banca en el segundo tiempo con los ingresos de Franco Lobos y Gonzalo Espinoza, se acercó al arco rival pero sin efectos. Y el rival, más ducho, se quedó con todo el botín con un golazo de Marcos Guilherme, otro que vino de la suplencia.

Así se extinguió el tiempo y se definió una serie que en los papeles parecía demasiado para la U. Se puede hacer muy poco frente a este tipo de rivales, aunque haya esfuerzo. Ahora la U tendrá otras metas, más cercanas, en el fútbol chileno.