Imperdible anécdota: Gerardo Pelusso llegó tarde y corriendo al choque entre la U y Flamengo en el Maracaná por su fobia a los túneles

Universidad de Chile tuvo una brillante participación en la Copa Libertadores de 2010. Aquella campaña es imposible de olvidar para los hinchas azules por el espíritu de lucha de los jugadores y por históricas victorias que consiguió el equipo de Gerardo Pelusso.

De hecho, el triunfo más recordado de aquel torneo fue ante el Flamengo de Adriano y Vágner Love, con un sorprendente 3-2 en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Sin embargo, hubo un protagonista que se perdió parte de la película. El técnico de la U en ese entonces, Gerardo Pelusso, confesó que se perdió gran parte del primer tiempo al llegar tarde por su fobia a los túneles.

Pelusso llevó a la U a su tercera semifinal de Copa Libertadores en su historia

En conversación con La Magia Azul por RedGol, el DT charrúa contó que "el tema de los túneles para mí siempre fue complicado, yo le tengo fobia a los túneles y se reían muchísimo los jugadores conmigo. Una de las veces que jugamos contra el Flamengo, cuando le ganamos 3-2 allá en el Maracaná, me pasó una cosa increíble. Yo ya sabía cómo era Río de Janeiro y del hotel en el que estábamos para ir al Maracaná había que pasar por dos túneles, así que para el día del partido, hablo con el presidente Federico Valdés y me dijo 'yo te acompaño y vamos en una van', entonces hablamos con el que manejaba y le dijimos que el partido empezaba a las 19:30 y que teníamos que estar a las 18:00 en el Maracaná".

"Entonces le digo al chofer, '¿cuánto tiempo echamos de acá al estadio?', una hora me respondió, entonces a las 17:00 salimos de acá para estar a las 18:00. Entonces vamos con Federico y dos personas más y le dije 'tienes que llevarme por arriba para no pasar por los túneles'", prosiguió don Pelu.

Sin embargo, empezaron a llegar los problemas: "A las 18:00, cuando supuestamente teníamos que estar en el Maracaná, no habíamos llegado al centro de Río de Janeiro, eran kilómetros de autos que no se movían. 18:30 y recién estábamos pasando el centro y ahí empecé a ponerme nervioso. Ya eran las 19:00 y no se veían las luces del Maracaná, ya estaba para agarrarlo del cuello al chofer. Eran las 19:15 y estábamos arriba de un puente con kilómetros de autos para llegar al estadio, yo dije 'no tranquilo, me voy corriendo', me tiré para abajo y arranqué a correr, se baja Federico, su guardia y mi amigo a correr para decirme 'pará pará'".

"Cuando llegamos allá, empiezo a preguntar dónde tengo que entrar y un guardia me dice 'puerta 23', entonces empezamos a girar por el estadio y la puerta 23 no llegaba nunca, yo creo que si arrancábamos por el otro lado, estaba a diez metros. Dimos toda la vuelta al estadio para llegar a la puerta y no me dejaban entrar, me decían '¿usted quién es?', les decía que soy el técnico y que me dejaran entrar porque el partido está por empezar", añadió el entrenador.

Ya en la famosa puerta 23, Pelusso contó que "llegamos corriendo y los jugadores estaban entrando a la cancha, ¡no los vi! Me di una ducha y encima yo estaba suspendido por el lío contra Alianza Lima en Santiago. Me dicen que vaya para arriba y cuando llego al lugar que tenía designado ya iban como diez minutos de partido. Esa fue una gran historia que viví en la U", cerró entre risas el charrúa.