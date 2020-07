Igor Lichnovsky recuerda su tanto en el 5-0 a Colo Colo: "Yo le dije a Sampaoli que iba a hacer un gol"

Igor Lichnovsky debutó a lo grande en Universidad de Chile y desde ese momento no desentonó. El defensor nacional fue parte del plantel de Jorge Sampaoli, el cual ganó todo en Chile.

Uno de los momentos que más recuerda es la victoria de los Azules por 5-0 a Colo Colo en el Estadio Nacional, en uno de los encuentros más recordados por el hincha de la U y, que hasta el día de hoy, lo hacen saber.

El actual defensor de Cruz Azul recordó ese momento, donde anotó un gol, e hizo hincapié en lo que ocurrió el día anterior, donde le dijo a Sampaoli que él iba a anotar.

"Ese momento fue maravilloso. Te cuento lo que pasó el día anterior. Hace dos días estaba hablando con Ángelo Henríquez porque nos acordamos del tema y le pregunto si se acordaba del día anterior. Ahí Jorge Sampaoli hablaba con Ángelo y le decía ‘Ángelo mañana vas a meter un gol, vas a meter un gol. Convéncete que lo harás’ y Ángelo solo decía que sí jajaja", aclaró a VisitSantiago en Instagram.

El gol de Lichnovsky a Colo Colo

Además agregó que, "yo siempre tenía mis salidas y voy, paso por el lado y le digo ‘profe, yo también voy a meter un gol’, de puro mono y por molestar. Dicho y hecho, yo no jugué de titular ese partido, el Pepe se lesiona, entro e iban cuatro minutos y se presenta la jugada".

Para finalizar añadió que, "si tu me preguntas ‘Igor, qué viviste’, yo no sabría que decir, porque uno no dimensiona. Le hice un gol al archirrival, pero el que más disfruta es el entorno, mi familia, amigos e hinchadas".