Igor Lichnovsky y anecdotón de su debut en la U: "Al profe Sampaoli lo impacté en un día, entrené como un partido oficial"

Igor Lichnovsky habló en extenso con Radio ADN. El defensor nacional de los registros del Al Shabab Riyadh de Arabia Saudita cumple 10 años desde su debut en el fútbol profesional, de la mano de Jorge Sampaoli en la Universidad de Chile 2011.

“Los jóvenes de ese equipo éramos súper competitivos y teníamos 17 años. Con el profe Jorge hace tiempo no hablo, pero me acuerdo que decía en sus locuras: no te puedes olvidar de esto, no te vas a olvidar nunca que te di la oportunidad (risas). Él influyó. Voy a cumplir 10 años de mi debut en la U”, contó Lichnovsky.

Sobre la misma, el defensa de 27 años contó cómo se dio su estreno como futbolista profesional en el clásico contra Universidad Católica. Lichnovsky aseguró que en un solo entrenamiento se ganó la confianza de Sampaoli.

“Es interesante, déjenme contar algo que hace poco le comenté a amigos, yo hice cadetes sólo en Universidad de Chile, desde los 10 años. Recibía premios de mejor jugador, me vinieron a buscar a los 15 de otros equipos, y se iba acercando la edad de debutar y siempre me preparé. Al profe lo impacté en un día”, expuso.

Sentenció que “entrenábamos como sparrings. La U ya había clasificado a playoff. Un día hicimos fútbol, y el fútbol es de momentos… anticipé, hasta yo me sorprendí. Iba a todas por arriba, salí jugando, cabezazos. Me jugué un partido oficial en ese entrenamiento y después se me acerca el profe y me pregunta: cómo te sientes si debutas el fin de semana contra la Católica”.

Lichnovsky registra cuatro títulos con la U: Clausura 2011, Apertura 2012, Copa Chile 2013 y la Copa Sudamericana 2011. Además del Chuncho ha vestido las camisetas de la selección chilena, el Porto, Sporting de Gijón, Real Valladolid, Necaxa y Cruz Azul.