Horacio Rivas se refirió a la no renovación del goleador Joaquín Larrivey en Universidad de Chile asegurando que el club debe hacerse responsable por sus decisiones y disparó contra Sergio Irigoitía representante del delantero.

Universidad de Chile está a días de inaugurar la temporada 2022 cuando enfrente a Colo Colo en el Hexagonal de Verano que se disputará en La Plata, Argentina, y que signficará el debut absoluto de Santiago Escobar al mando del cuadro azul.

Redgol conversó con un histórico azul: Horacio Rivas, el que se siente optimista respecto a lo que viene para la U y le da su bendición a la contratación, por ejemplo, del DT colombiano.

"Dentro de la búsqueda el técnico reune las condiciones, por experiencia, por manejo, y no me cabe duda que se acerca a la realidad que necesita la U", afirma.

Y, opinando sobre la actualidad azul, Rivas se refiere a un tema que le dolió mucho a los hinchas universitarios: la partida de Joaquín Larrivey. Según el ex defensor, que no haya continuado es responsabilidad de su representante Sergio Irigoitía, quien también representaba a Walter Montillo.

"No se equivocaron al no renovarle a Larrivey, las decisiones ya se tomaron, él ya no está y el club debe asumir la responsabilidad, él cumplió con su función, pero en estricto rigor, la situación económica que significa retenerlo obligaba a eso, creo que pagó la culpa del lo hecho por su representante que tal como con Montillo vino a revolver el gallinero en un momento inadecuado, fue un daño irreparable", sostiene.

Carepato pide capitán azul

Con la partida de Fernando de Paul y Osvaldo González, la U se quedó sin capitanes, por lo que hay varios candidatos para ponerse la jineta azul.

"Felipe Seymour, Camilo Moya o Marcelo Morales porque los tres son nacidos en el club y hay que retomar la tradición de que un jugador de casa debe ser el capitán", asegura.

Agregando que "por un asunto de experiencia debe ser Seymour, es lógico, por un asunto de vivencias y me gustaría mucho Morales, se contradice con lo que digo, pero le haría bien esa responsabilidad, lo potenciaría mucho.