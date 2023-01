El histórico ex arquero de Universidad de Chile protagonizó un rudo incidente este fin de semana y golpeó brutalmente a un sujeto en un bar, y el video tardó la nada misma en viralizarse. Así, el agredido -que provocó al ahora comentarista deportivo- piensa si tomar o no acciones legales y dispara que Johnny "estaba absolutamente fuera de sí".

Una nueva polémica nocturna golpea la vida de Johnny Herrera, ya que este domingo 22 de enero recién pasado el periodista Sergio Rojas exhibió en una transmisión en vivo un video en el que el histórico ex arquero de Universidad de Chile deja nocaut a un sujeto con un par de combos bastante rudos. Un registro que, obviamente, tardó la nada misma en viralizarse.

Las cámaras de seguridad del Bar Candelaria, recinto donde sucedió todo, captaron al retirado portero y actual comentarista deportivo de TNT Sports siendo provocado por un sujeto. Tras unos segundos se ve al mismo individuo intentando golpear a Herrera, y este se defiende con tres golpes de puño al rostro que terminan todo. Así, el agredido ahora sacó la voz.

"Herrera estaba absolutamente fuera de sí"

El periodista Sergio Rojas no solo reveló la tremenda noticia que involucra al bicampeón de América con la selección chilena en el incidente, el cual ocurrió durante la madrugada del viernes 20 de enero, sino que también contó que pudo conversar con el hombre que sufrió la golpiza.

"Yo conversé con la persona golpeada, él no quiere dar su versión en cámara. Está viendo si toma alguna acción legal en contra de Johnny. Me comentó que Herrera estaba absolutamente fuera de sí. Dijo que ambos habían tomado. No entra en detalles", dispara de entrada.



"Este hombre me pidió no dar su nombre, quedó así (muestra una fotografía de la persona con las lesiones), tras ser brutalmente golpeado por un ex seleccionado nacional", complementa.

Después, Rojas detalla que "traté de tomar contacto con Johnny Herrera durante la tarde. También traté de tomar contacto con gente de la discoteca, específicamente con el jefe de seguridad de este lugar, el Bar Candelaria. El jefe de seguridad declinó entregar información".

"Personal de seguridad Vitacura asiste a este hombre y le presta primeros auxilios a este caballero que sufre esta golpiza. Él vive en la comuna. Este es el video seguridad. Es por una salida alternativa, donde existe un personaje de seguridad y se ve a Johnny Herrera propinándole golpes a este hombre", añade.

Para cerrar, advierte que "el guardia de seguridad, luego de que Johnny Herrera lo golpea brutalmente en el rostro, él deja que sucedan los acontecimientos y luego se acerca a la persona golpeada. Me dicen que Herrera es un cliente habitual del bar Candelaria… El guardia no hizo absolutamente nada".