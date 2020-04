Hinchas Azules: presidente de Racing reconoce que Marcelo Díaz puede dejar el club el 2021

Esta última semana han existido varias publicaciones de Marcelo Díaz, como dirigentes de Universidad de Chile, que reconocen que en la temporada 2021 se podría concretar el retorno del volante al fútbol chileno.

Y ahora se suma la palabra de Víctor Blanco, presidente de Racing Club, quien admitió que el futuro del volante está abierto, pues ellos están dispuestos a dejarlo partir a la U si es en beneficio del jugador y del mismo club.

“Somos muy prudentes en ese sentido, el contrato de ‘Chelo’ vence en el 2021, es un jugador extraordinario, nos dio un salto de jerarquía impresionante. El diálogo siempre está, escucharemos lo que él piensa y tomaremos la mejor decisión para el club y para Racing”, comentó el mandamás de la Academia al programa Una Moneda Al Aire de radio trasandina Club 947.

En la misma línea, complementó que “si el campeonato no se termina, porque no se puede jugar por la pandemia, Racing va a acompañar que no haya descensos. Si hay algo que no queremos es que bajen clubes por escritorios, que los partidos se ganen y pierdan en la cancha. Si se termina, los descensos deben continuar, no se debe cambiar a la mitad”.

Por el momento no hay nada concreto, pero lo cierto es que tanto los hinchas, el club y el propio jugador han expresado públicamente que quieren volver a unir caminos y, al parecer, esto está más pronto que tarde en que ocurra.

Díaz vistiendo los colores de la U. (FOTO: Archivo)