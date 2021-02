Hijo de Walter Montillo conmueve a los hinchas azules en el adiós de su padre

Walter Montillo se despidió de Universidad de Chile y del fútbol este sábado en la victoria de su equipo frente a Antofagasta.

El futbolistas argentino quiso ingresar con toda su familia a la cancha para este especial momento, y el que más llamó la atención fue su hijo Santino.

Mientras el partido se jugaba, las cámaras captaron a Santino besando la camiseta y celebrando los goles del equipo azul, lo que conmovió a los hinchas en redes sociales.

En 2010 Walter Montillo recibió el cariño de los seguidores de la U, cuando se supo que Santino nacía con Síndorme de Down.

No se vayan porfavor montillo y santino #VamosLaU los necesitamos con nosotros

Santino te queremos más que la cresta

En su despedida Montillo señaló: “Ahora disfrutaré con mi familia, voy a descansar, tomarme un fernet a la noche, hace mucho que no lo hago".

"Si fue prematuro o no el retiro, probablemente, pero me costó tanto venir acá que seguir mendigando por jugar… ya no tenía ganas", añadió.