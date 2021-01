Hernán Losada: "Estoy muy agradecido con Marcelo Salas por cómo se portó conmigo en la U"

Hernán Trapito Losada fue un volante que vino desde Independiente de Avellaneda a préstamo a Universidad de Chile el segundo semestre del 2005 siendo refuerzo junto a Marcelo Salas que volvía a vestirse de azul luego de su exitosa carrera en el exterior.

Hoy, este argentino de 38 años se ha convertido en el entrenador más joven de la MLS al asumir la banca del DC United cuadro al que llegó conforme su gran campaña en el Beerschot de Bélgica y en conversación con Redgol no descarta en un futuro dar la vuelta y dirigir a los azules.

"Mi paso por la U fue la primera experiencia en el extranjero, era muy joven y me llenó de conocimientos para todo lo que vendría después, fueron 13 años de carrera en Europa", aseguró.

Losada nos contesta quién fue el responsable de su llegada a Universidad de Chile. "A la U me trajo el Leo Rodríguez, fue un préstamo por un año y que por lesiones y rendimiento tuvo que volver a los seis meses", recuerda.

Pese a que Trapito confiesa que como todo esto pasó hace mucho tiempo, igualmente tiene recuerdos de su paso por Chile y no olvida a una figura que lo respaldó en su estadía en suelo nacional.

"Fue el campeonato que perdimos el campeonato con la Católica por penales. Fue estupendo compartir con Marcelo Salas, un ídolo. El Matador es un fenómeno total en la cancha y como persona y me recuerdo la confianza que me dio, estoy muy agradecido como se portó conmigo esos seis meses", afirma.

Agregando que "recuerdo a la hinchada que es una locura total, y el clásico que jugué ante Colo Colo ganamos 1-0 y el ambiente era extraordinario, recuerdo con mucho cariño a la gente de la U".

Su vida como entrenador y la llegada a la MLS

Hernán Losada se retiró el 2018 en el Beerschot de Bélgica y como ya estaba recibido de técnico, tuvo su primera experiencia inmediatamente apenas colgó los botines.

"Antes de retirarme comencé con los estudios porque sentía que quería seguir ligado al fútbol así que el 2015 me inicie y en el club donde me retiré me ofrecieron ser entrenador de la sub 21, luego tomé el primer equipo cuando estaba en segunda división en una situación complicada porque estaba peleando para no descender a tercera", relata.

Trapito prosigue asegurando que "tuve una buena racha y logramos subir a primera división y en mi debut estaba puntero luego de 14 fechas y creo que toda esa publicidad y progreso me permiten dirigir ahora al DC United en la MLS".