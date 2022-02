En Universidad de Chile no existe conformismo por los seis puntos que suman en el Campeonato Nacional, teniendo en cuenta la fuerte autocrítica que han realizado parte del plantel luego del encuentro ante Deportes Antofagasta el último fin de semana.

Por eso, un jugador que fue clave, fue el portero Hernán Galíndez, quien revela que tuvieron una conversación sincera en el regreso a los entrenamientos, además que siguen trabajando en mejorar las falencias.

"En la previa del entrenamiento hubo una charla para revisar errores y cosas buenas del último partido. Por supuesto que la mayoría queda en reserva, pero entendemos que no fue el funcionamiento que queríamos. Hay que entender que llevamos un mes y días de trabajo como grupo, con jugadores que se han incorporado en las últimas semanas, que están entendiendo y conociendo. Pero hay cosas por mejorar y una de esas es la tenencia de balón. Con un hombre más perdimos el balón y eso es algo que no puede suceder. Lo hemos hablado pero somos conscientes y trataremos de mejorar, sin desmerecer los seis puntos que tenemos y un plantel que se está conformando", comentó Galíndez.

Si bien no quiso profundizar en los errores puntuales que se dieron ante los Pumas en el estadio Santa Laura, sí asegura que tienen detallado los aspectos que deben seguir trabajando como equipo.

"Creo que el funcionamiento a la hora de manejar el balón y manejar mejor los momentos. El hecho de tener la necesidad de ganar, de mostrar rápido lo que somos como equipo nos lleva a un estrés que no nos permite hacer el juego que deseamos. Teníamos, entre comillas, la presión de tener que debutar de visitante y luego de local, donde uno quiere conseguir resultados rápidos y empezar a poner objetivos para arriba y no para abajo. Sabemos que los años anteriores no fueron buenos, donde uno no quiere pensar pelear otra vez así. Hay un estrés extra, tal vez, que no nos deja llegar a un mejor funcionamiento", precisa el portero azul.

En ese mismo sentido, Galíndez también es autocrítico de lo que ha mostrado en el puesto, pese a que lo han destacado en los primeros partidos, donde no está conforme por los goles que ha recibido ante Unión La Calera y Deportes Antofagasta.

"El funcionamiento creo que ha sido bueno, nunca puedo decir que es excelente cuando recibo goles. Más allá del resultado mi trabajo es intentar que quede el arco en cero y no lo he podido hacer. No considero que sea óptimo, hay que mejorar. El funcionamiento de salir jugando estamos terminando de mejorar de entender, hay movimientos que todavía no logramos comprender del todo, se que soy reiterativo, pero el equipo se está conociendo", finaliza.