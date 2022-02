Universidad de Chile sufrió ante Deportes Antofagasta por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2022 y consiguió llevarse una agónica victoria por 2-1 en el estadio Santa Laura que los instalan momentáneamente en la cima de la tabla de posiciones y los hace ilusionares.

Y la figura del partido estuvo de lado del Romántico Viajero, ya que el arquero Hernán Galíndez se lució bajo los tres tubos y tapó muchos disparos de los Pumas, además de una espectacular doble atajada en un penal, y una vez terminado el encuentro dialogó con la transmisión oficial.

El portero argentino fue escogido como la figura del encuentro, y en los micrófonos de TNT Sports confesó que “no fue el partido que teníamos que hacer, hay que ser autocrítico. Perdimos la pelota por varios momentos del segundo tiempo", y después criticó la poca efectividad con un hombre más en cancha.

"No es por menospreciar al rival ni mucho menos, pero teniendo un hombre de más no se notó muchas veces en el partido y eso hay que corregirlo, pero siempre que se gane es más fácil de mejorar. Gracias a Dios tenemos a Ronnie de nuestro lado, que hasta el último minuto pelea todas las pelotas y nos dio la victoria”, indicó.

Tras eso, fue consultado por la razón por la cual no se notó ese hombre de más y reconoció que “eso hay que ver, la verdad es que dentro de la cancha yo tampoco lo entendí mucho. Por supuesto que yo soy el iniciador del juego, hay cosas que hacer mejor, creo que se jugó mejor que el partido anterior pero sin duda hay cosas que mejorar todavía”.

Con respecto a los penales, apuntó que “la del corner veo que cae adelante mío y veo un cabezazo que se va afuera, y el segundo también la verdad no puedo decir si fue o no fue penal, no me gusta hablar sin saber”.

Sobre su tremendo doble tapadón, indicó que “son cosas que si salen bien dicen que bien lo hizo el arquero y si salen mal dicen para qué haces esas cosas, son cosas psicológicas que trabajo y que trato de poner en práctica y hoy salió bien uno y mal el otro así que hay cosas que mejorar ahí también”

“El entrenador de arqueros me había pasado la información más o menos de cómo pateaban ellos, obviamente en un penal nunca tienes el 100% de acertar más allá de una estadística, pero el entrenador de arqueros me ayudó y le agradezco mucho. Hay cosas que salieron bien y otras mal, pero sin duda es un orgullo ser parte de este grupo, haber ganado el segundo partido consecutivo y seguir arriba”, continuó.

Para cerrar, dejó en claro que “estoy contento por los seis puntos pero sí la forma hay que mejorarla. No podemos sufrir hasta los últimos minutos, pero como te dije antes mientras se gane es más fácil corregir”.