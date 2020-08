Hernán Caputto y una despedida para Johnny Herrera: "Todos los ídolos de este club merecen un reconocimiento"

Pese a que Johnny Herrera dejó hace meses Universidad de Chile, siempre es tema recurrente para el cuadro azul, y esta vez todo nació porque el nuevo presidente de la concesionaria, Cristián Aubert, aseguró que la U le debe un partido de despedida al hoy arquero de Everton.

En la previa del duelo entre Palestino y la U este domingo en San Carlos de Apoquindo, el entrenador de los azules Hernán Caputto fue consultdo por la posibilidad de que el ex capitán tenga un partido de despedida.

"Todos los ídolos de este club merecen un reconocimiento. Ese es mi sentimiento a un ídolo del club, siempre hay un respeto a la persona y al profesional", aseguró.

Entrando de lleno a lo que será el primer partido luego de la larga suspensión del campeonato, aseguró que la falta de los fanáticos azules afectará, pero que la salud sigue siendo lo más importante.

"Habrá que acostumbrase. Somos un equipo de mucha convocatoria con una hinchada incondicional y en este caso no será así, pero vamos a tener a nuestra gente en sus casas y eso será muy importante. Y pido una vez más de hacer un llamado a eso, a que se queden en su casa y nos alienten, porque el equipo independiente de que no estén en el estadio y no lo puedan ver en cancha, sabe que está el apoyo desde su casa", puntualizó.

Sobre el rival, Caputto confiesa que es de temer. "Respeto mucho a Palestino, a Ivo (Basay) por su trayectoria como jugador y entrenador, y esperaremos que todo lo planificado y lo que trabajamos en las fortalezas y en las debilidades del rival nos sirva para sacar un buen resultado", cerró.