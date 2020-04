Hernán Caputto y la posible baja de sueldos en la U: "Todos queremos mucho al club y no queremos que haya inconvenientes"

El fútbol chileno y mundial está detenido, por ende muchos clubes alrededor del planeta decidieron recortar el sueldo de jugadores y cuerpos técnicos, lo que se estudia en Universidad de Chile.

El propio técnico de los azules, Hernán Caputto, dio una conferencia de forma virtual, donde dijo que están abiertos a conversar el tema con los dirigentes de Azul Azul.

"No hemos conversado el tema como tal. Sí internamente, pero no todavía con los directivos porque quedamos en que íbamos a conversar y estamos esperando", aseguró el ex arquero.

Sobre lo mismo, el técnico de los laicos comentó que "hay mucho sentido común de todas maneras, todos queremos mucho al club y no queremos que haya inconvenientes. Siempre está la disposición, más allá que aún no se han generado las conversaciones directas porque todavía seguramente no debe haber algo claro".

Por último, indicó que "estamos siempre dispuestos a una conversación en todo sentido. Estamos en contacto directo para saber cómo están los jugadores, como entrenan, qué es lo que hacemos. Nosotros estamos siempre entregando reportes y estamos recibiendo reportes de la directiva".