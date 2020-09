Hernán Caputto y la derrota ante Unión Española: "La salida de Pablo Aránguiz condicionó todo sin duda"

Hernán Caputto atendió a los medios de comunicación luego de la derrota de Universidad de Chile ante Unión Española que dejó lleno de preocupaciones al DT antes de enfrentar a la UC en San Carlos de Apoquindo.

Pese a que no quiso justificar la derrota con la salida por lesión de Pablo Aránguiz, el estratega reconoció que la ausencia del volante los condicionó.

"Mucha bronca porque son resultados que uno quiere tener para meterse arriba. El trámite del partido no es lo que se vio en los últimos cinco o diez minutos. La salida de Pablo Aránguiz condicionó todo sin duda, pero porque estábamos bien, teníamos el balón", aseguró.

Agregando que "no me gusta hablar de los árbitros, pero Aránguiz se lesionó y esa jugada no tuvo castigo.

Consultado si fue un error ingresar con Walter Montillo por los problemas musculares que presentó en la semana, Caputto no lo cree así.

"Montillo esta para generar el juego y lo hizo, debemos saber resolver algunas situaciones por el resultado", afirmó.

Para el final, Caputto reconoce la superioridad de Unión Española.

“La preocupación es porque duele perder. El desgaste es porque tuvimos que hacerlo más lo debido para generar más ocasiones de gol. Me quedan ciertas cosas que revisar con atención. No voy a poner excusas, fuimos, perdimos, Unión nos ganó bien”, cerró.