Hernán Caputto y el regreso de Johhny Herrera al Nacional para jugar contra la U: "La hinchada lo recibirá muy bien"

Universidad de Chile está peleando en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, y este jueves tendrá un duelo clave ante Everton, equipo donde juega el ídolo azul Johnny Herrera.

El arquero regresa al Nacional, pero con otra camiseta, situación que comentó el entrenador de la U, Hernán Caputto, quien tomó la decisión deportiva de no contar con el experimentado arquero en el club para la temporada 2020.

"Me imagino que la hinchada lo recibirá muy bien, es un ídolo del club, y en mi caso yo me quería alejar un poquito de hablar de cosas individuales, pero lo recibiré con todo el respeto, como con todos los jugadores que me ha tocado dirigir y que en otros casos nos enfrentamos", dijo escuetamente el DT de los laicos.

Por otra parte, Caputto se refirió a la ausencia en al citación del delantero Ángelo Henríquez. "Para nada está fuera de lo que uno quiere como entrenador. Es una decisión técnica. Hay un plantel amplio y están todos competitivos".

El ex técnico de la selección chilena sub 17 habló del nivel actual de su equipo, que está en la zona alta de la tabla, con 13 puntos, a sólo tres del líder Universidad Católica: "Tenemos objetivos a corto, mediano y a largo plazo. Nuestro objetivo a corto plazo es seguir creciendo como equipo. Lo que viene en el transcurso del año siempre será bienvenido y será resultado de nuestro trabajo".

Además, Caputto habló de Everton: "Es un equipo difícil, que propone. Nosotros sabemos y tenemos claro donde debemos ir para ganar el partido. El ser el primer partido de la fecha también es muy importante".

La U y Everton se miden este jueves desde las 18:00 horas en el Nacional, partido que podrás seguir mediante la amplia cobertura de RedGol.