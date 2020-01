Hernán Caputto tras la derrota ante Colo Colo: "En el trámite del partido creo que fuimos amplios dominadores"

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, analizó la derrota de su equipo a manos de Colo Colo, en la final de la Copa Chile jugada en Temuco.

El argentino nacionalizado chileno quedó conforme, pese al resultado, porque cree que su equipo fue el dominador en la cancha del Germán Becker.

"Hay que felicitar a Colo Colo antes que cualquier cosa, ganó la copa y es digno de ello. En el trámite del partido creo que fuimos amplios dominadores en los primeros 20 minutos, donde conseguimos la opción del penal. Que te atajen un penal genera para el equipo que lo tenía en contra un tema anímico importante y ahí volvieron a partido. Después encontramos otras tapadas. Nos costó sacarnos los dos goles. En el segundo tiempo nos adueñamos del terreno, los números lo dicen, un 62%, pero el descuento llegó demasiado tarde. Creo que por ahí pasó", dijo el ex arquero.

Una de las excusas que puso sobre la mesa el DT fue que a los azules les faltan varios jugadores todavía, y cuando esté el plantel completo, confía en que los resultados serán mejores.

"Tenemos cuatro jugadores en la Sub 23. Tenemos un plantel con el que estoy contento, no porque perdamos un partido voy a ponerlo en duda. Está el tema del lateral (izquierdo), por supuesto. Pero hay que confiar. Hay cosas bastante positivas de fondo de juego. Las queremos mejorar y corregir los errores que tuvimos", analizó.

Sobre el segundo gol de su rival, con un cabezado de Parraguez tras una pelota detenida, señaló que: "Los tiros libres de costado los marcamos de manera zonal, no al hombre. La pelota cayó a la zona y estaba cerca de Gonzalo (Espinoza). Son fortunas que de repente ocurren y virtudes del rival".

Por último no quiso comparar el rendimiento del juego de su equipo en esta jornada con lo que le ocurría en 2019, cuando cada vez que recibía un golpe, se venía abajo.

"Si siempre vamos a pensar que cuando tenemos malos minutos es por el año pasado, no es el fondo. Ningún equipo tiene la concentración durante los 90 minutos. Me gustaría que analizaran la posesión que tuvimos en campo rival. No quiero volver a lo que pasó. Endosar responsabilidades que ya no deberían ser del año pasado me parece que no corresponde. Pero te lo digo con respeto, cerró.