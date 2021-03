Hernán Caputto se sorprende por las quemantes declaraciones de Rafael Dudamel en contra de los directores deportivos: "Yo no las haría"

Han pasado cinco días desde que Rafael Dudamel sacó la artillería pesada en la sala de prensa del Centro Deportivo Azul y disparó a todo lo que se movía.

El venezolano se quejó de cómo se estaba contratando en la U y además alegó que estaba cansado de ser el culpable de todo, y que habían gerentes técnicos que tenían que dar las explicaciones no él.

Este miércoles en TNT, estuvo de invitado Hernán Caputto, antecesor de Dudamel y sin pelos en la lengua, aseguró que él jamás habría hecho ese tipo de declaraciones.

"Me sorprendió, porque yo tuve muchas discuciones, un montón de estas, pero en la interna, adentro, y esas sn las que valen la pena para mi, las por fuera no le hacen bien a nadie", afirmó.

Hernán Caputto: "Me sorprendió la última conferencia de Dudamel"



Agregando que este tipo de situaciones "no le hace bien al equipo, no le hace bien a los jugadores. Es muy importante tener una cohesión para que luego los jugadores que son los mas importantes, que eso es lo que se olvidan a veces los dirigentes, porque los jugadores te representan en el año en pleno, y es muy importante para ellos, valorarlos".

Caputto además aseguró que cuando él estuvo, sí fue consultado por las contrataciones. "Me llama la atención, conmigo no fue así", argumentó.

Para el final, el ex DT azul fue consultado si él hubiera disparado como lo hizo Dudamel. "Yo no lo haría, las cosas que quedaron adentro, ya están, no las pueden solucionar después", cerró.