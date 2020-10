Hernán Caputto se aferra a la banca de Universidad de Chile: "Tengo contrato hasta el 31 de enero"

Los malos resultados hicieron lo suyo. Hernán Caputto es materia de análisis en Universidad de Chile y, aunque el entrenador diga lo contrario, su continuidad en el cargo será resorte del directorio de Azul Azul.

Por eso sorprendió lo que el mismo entrenador aseguró a Radio ADN. "Tengo contrato hasta el 31 de enero y no tengo ninguna cláusula de revisión", advirtió el ex arquero, que puede ver el término de sus días en el cargo con el final de la primera rueda del Campeonato Nacional.

Así mismo, advierte que "la cercanía con los directores deportivos (Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas) es día a día. Creo que al final somos todos evaluados, independiente de un torneo o un contrato más largo. Los que conocemos el fútbol sabemos que es así".

Es que en los resultados no ha andado, especialmente después de la pandemia. Tres triunfos, dos empates y tres derrotas, las tres en los últimos cuatro partidos y prácticamente sin oposición, frente a Universidad Católica, Unión Española y Antofagasta.

"Quiero ser autocrítico. El juego en los últimos partidos no me reconforta para nada, necesitamos ser más profundos y finalizar las jugadas de gol", reflexionó el cuestionado entrenador de la U.

"Sin ánimo de excusa, hay jugadores lesionados importantes en ofensiva y uno trata de suplir con quienes creemos que pueden hacerlo, pero no son delanteros, por decirlo de una manera. Debemos mejorar el juego en lo que tiene que ver con producir, que es lo que queremos y no se ha visto", manifestó Caputto.

Hernán Caputto asegura que tiene contrato y ganas de seguir en Universidad de Chile. Foto: Agencia Uno

La esperada evaluación de Hernán Caputto



La llegada de Cristián Aubert a la dirigencia puso nuevos interlocutores en el camino del técnico de Universidad de Chile, aunque señala que de parte de la dirigencia no le han hecho ningún gesto que le haga pensar en su salida próxima.

"Al menos a mí no me lo han manifestado, siendo cercano con Sergio (Vargas) y Rodrigo (Goldberg) . Siempre salen algunos comentarios por la caja de resonancia del club. A veces son bien y mal intencionados, deben tener mejor análisis y pueden lastimar a una institución grande como la U, pero es parte del folclore del fútbol", advierte.

Caputto se sostiene en el conocimiento que tiene del cuadro azul. "Estuve años en este club, sé lo que significa y sé lo que son los comentarios. Los comentarios tienen que tener un fundamento, más allá de la evaluación", avisa.

"En el momento donde me tocó asumir, que era difícil, uno siente que tiene capacidades para afrontarlo. Nadie me forzó a eso y luego decidieron que me quedara. En los momentos buenos y malos uno quiere tener el apoyo, necesitamos que trabajemos en conjunto", insiste.

Universidad de Chile vuelve a las canchas este miércoles ante Audax Italiano, por la 16ª fecha del Campeonato Nacional. Foto: Agencia uno

En ese sentido, el estratega espera que cualquier tipo de análisis sobre su actuación en la banca llegue al término de la temporada. "La evaluación uno quiere que sea cuando termina su contrato", concluye.

Universidad de Chile tendrá este miércoles una nueva oportunidad de levantar cabeza, como anfitrión de Audax Italiano en el duelo válido por la desimosexta fecha del Campeonato Nacional y que se disputará en Rancagua desde las 16:00 horas.