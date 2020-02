Hernán Caputto queda contentísimo con el triunfo de Universidad de Chile: "Me saco el sombrero con los jugadores"

Universidad de Chile ha de ido de menos a mas en este Campeonato Nacional. El conjunto Universitario logró su segundo triunfo consecutivo en este 2020, algo que no sucedía hace un año y cuatro meses.

Es por eso que Hernán Caputto tiene motivo de orgullo por lo mostrado en la cancha del Estadio Nacional tras la victoria de 3-0 a Unión La Calera.

“Me saco el sombrero con los jugadores que cuando tuvieron que defender lo hicieron de buena manera. El triunfo fue meritorio desde muchos aspectos del juego", expresó el entrenador de la U.

El ex arquero tambión profundizó un poco más la goleada. “Podemos decir que el resultado no era el que terminó. En el inicio del partido sí, fuimos dominadores al inicio. Hace un año y cuatro meses que no se ganaban dos partidos seguidos y eso es muy importante resaltarlo. El trámite del partido después de la expulsión cambió porque también Calera juega muy bien”, aclaró.

Para finalizar habló del enojo de Ángelo Henríquez al momento de ser reemplazado. “El tema personal de jugadores lo hablo con ellos, considero si bien e segundo tiempo fue diferentes y difícil, si hay algún tema personal lo hablaré con él, siempre lo comento de manera privada”, sentenció.