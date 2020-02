Hernán Caputto asegura que no está cerrado el plantel y confirma a Diego Carrasco como titular

Hernán Caputto atendió a los medios en el Centro Deportivo Azul en la previa del encuentro ante Unión La Calera este sábado y lo que será el viaje a Brasil para disputar el partido de vuelta con Internacional de Porto Alegre.

El entrenador además se refirió a la contratación de Luis Casanova. “Tiene 27 años, jugador que ha pasado por la selección; consideramos que nos agrada cómo maneja el puesto, tiene siempre una salida clara en lo que son los inicios de las jugadas", aseguró el estratega.

Aunque sorprendió el hecho de que la contratación del ex Deportes Temuco al parecer no será la última de la temporada. "Todavía no está cerrado el plantel, estamos contento con la llegada de Luis Casanova porque nos faltaba un defensor derecho", dijo Caputto.

Para el final, el ex director técnico de la sub 17 se deshizo en elogios para Diego Carrasco, y además confirmó que el Experiencia será titular ante Unión La Calera. "Demostró que está a la altura de formar parte en este plantel. Mañana también será de la partida y estamos contentos por eso", cerró.