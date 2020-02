Hernán Caputto aclara su apodo Klopputo: "Me gustan cosas de Jürgen, pero busco mi identidad"

Hernán Caputto le concedió una entrevista a Deportes en Agricultura donde abordó variados temas, incluso se refirió a su nuevo apodo Klopputo.

"Soy Caputto, nada más. Hasta mi hijo me lo comentó. Lo tomo con humor. Me gustan cosas de Jurgen, pero busco mi identidad", aseguró el estratega universitario.

El entrenador de la U debe preparar el partido ante O'Higgins por la sexta fecha sin los jugadores seleccionados por Reinaldo Rueda para el miclociclo, algo que no le molesta. "Es una semana especial, nos pone contentos que haya jugadores en la selección adulta y la Sub 20, además recuperamos jugadores, de lesiones y suspensiones", afirma el DT

Caso de Osvaldo González

"Osvaldo entrena con normalidad. Contento por eso, estará a disposición como todo el resto".

Modificaciones en la defensa

Puede que vuelvan los dos centrales que empezaron, estamos contentos con el desempeño de Luis (Del Pino) y Diego (Carrasco), pero también veremos a Luis (Casanova) con Osvaldo (González). De todos los jugadores que llegan a club uno espera lo máximo y que sean competitivos. Luis (Casanova) puedo jugar por una expulsión y lo hizo bien, contento por eso, la competitividad deja las capacidades de todos al tope.

Adaptación de Luis Casanova

"Estamos hablando de un jugador que estuvo en el Sub 20, estuvo en selección adulta, después no siguió en primera línea pero es joven, tiene 27 años y tiene experiencia y jerarquía para estar en un equipo como la U.

Posible cambio de horario

"El horario afecta, no es lo mismo jugar al mediodía, a las 2 o a las 3, que a las 6, 7 u 8. Entiendo que es por la convocatoria, pero ojalá se mantengan los horarios que se acordaron. Afecta a los dos equipos.

La actual campaña

No firmo nada, tengo objetivos, convicciones y deberíamos tener más de los puntos que tenemos. Vamos bien, pero podemos ir mejor, esto no es de merecimientos. En este club siempre el objetivo, por historia, es ir a lo máximo. Enfocamos el 2020, entendemos que hay una tabla ponderada, lo tenemos claro, pero hay jugadores que no estuvieron ahí y se enfocan en el 2020. El objetivo es siempre alto, el presente es bueno, podemos seguir mejorando, hay jugadores que suben su nivel y en lo que se viene veremos más afiatamiento.

Jonathan Zacaría

Estoy muy contento por él, tiene una mentalidad positiva y se puso en carrera de nuevo. Hace un tiempo pensó en si podía jugar o no y hoy lo hace a un gran nivel. Lo demuestra cada día. Nos puede entregar mucho más. Él, Diego Carrasco, Luis Del Pino nos pueden ayudar como laterales izquierdos, veremos cómo sigue la lesión de Jean (Beausejour).