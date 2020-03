Hernán Caputto aclara la ausencia de Ángelo Henríquez en la U: "Es una decisión técnica"

Universidad de Chile recibe este jueves a Everton en el estadio Nacional, partido en el cual no estará el delantero Ángelo Henríquez, situación que comentó el DT de los azules Hernán Caputto.

El estratega de los laicos tuvo que salir al paso y explicar la medida que tomó, dejando fuera de la citación al ex Manchester United para el duelo ante los ruleteros.

"Es como todos los jugadores que han estado dentro y fuera de la citación, para nada está fuera de lo que uno quiere como entrenador, pero es una decisión técnica, seguro con algunas cosas, pero eso se conversa en privado", comentó el ex arquero en el CDA.

Ya en otro tono, Caputto agregó que "quisiera que no se enfocaran tanto las preguntas en un jugador fuera de la citación, sé que es importante Angelo, pero hay muchos también (claves) de la misma manera".

Sobre lo mismo, el estratega añadió que "encuentro que como en todos los jugadores hay momentos buenos y no tan buenos, pero la decisión va con muchas cosas que no tienen que ver con la que vean el fondo de que no esté en la citación y disculpen no poder decirla con claridad".

La U recibe a Everton este jueves desde las 18:00 horas, con la obligación de ganar, para así seguir peleando arriba en el Campeonato Nacional.