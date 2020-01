Hernán Caputto: "No me molestaría clasificar a la Libertadores por secretaría"

Universidad de Chile está a un paso de clasificar a la Copa Libertadores 2020, porque Unión Española avisó que no se va a presentar para la semifinal de la Copa Chile de este sábado, que entrega un cupo para el torneo.

Los azules, de esta forma, tendrán presencia internacional, situación que analizó el entrenador de los laicos Hernán Caputto.

"No me molestaría clasificar por secretaría a la Copa Libertadores. Tenemos mérito para hacerlo al haber llegado a esta instancia de Copa Chile", señaló este viernes el argentino nacionalizado chileno.

El ex DT de la Sub 17 también habló del duelo ante los hispanos, que por ahora no se llevaría a cabo: "Estamos preparados para enfrentar el partido. Por el momento en nuestra cabeza no está el que no se pueda jugar. Tengo mucha convicción de que se pueda dar el partido".

Por otra parte, se refirió al nivel de juego que espera que tenga su equipo en la temporada: "Buscaremos protagonismo, intensidad, buscar adueñarnos del juego, estar en el campo del rival. Ser protagonistas".

Montillo y el lateral izquierdo

Además, Caputto comentó el momento del refuerzo estrella de los azules, Walter Montillo, quien regresó a la institución tras un buen paso por Tigre.

"Él está muy contento de estar acá. Está en la plantilla del partido y hay muchas probabilidades de estar en el once inicial", dijo sobre la Ardilla.

Por último, el entrenador de la U comentó la opción de sumar un lateral izquierdo al plantel, donde el nombre que más suena es el de Erick Wiemberg. "Es un puesto que nos gustaría cubrir. Vamos a verlo con tranquilidad y seguridad", cerró.