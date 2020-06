Hernán Caputto: "No hay un comunicado oficial que ratifique que el fútbol comience el 31 de julio"

Este viernes en conferencia de prensa vía zoom, el entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, se refirió a varios temas, uno de ellos: la vuelta del fútbol el 31 de julio.

Hace unas semanas el propio Consejo de Presidentes de la ANFP apuntó a que el torneo nacional volvería a fines de julio, algo que hoy parece imposible en vista del nivel de contagios y muertes por covid19.

"Soy muy optimista, pero también soy realista y veo que no encuentro un comunicado todavía que ratifique con seguridad que vamos a empezar el 31 de julio, por lo tanto hoy no tengo la certeza que vamos a empezar el 31 de julio, más del 60 por ciento de los equipos no hemos empezado a entrenar", aseguró el estratega.

Universidad de Chile no tiene para cuando volver a los entrenamientos (Agencia Uno)

Hernán Caputto está convencido eso sí, que de volver el fútbol en esa fecha, los equipos estarían muy lejos de llegar preparados.

"Si yo pudiese decidirlo, creo que se necesitan más semanas para estar a punto, para empezar la competencia con bastantes partidos seguidos. Siempre tenemos que adaptarnos a algunas cosas, pero hoy estamos muy justos con el 31 de julio y la fecha del regreso a las prácticas", reclamó.

Agregando que "queremos tener una seguridad de cuándo empezar los entrenamientos y el torneo. Hay una fecha, pero no se ratifica todavía con seguridad. En lo que a mí respecta, quisiera la información segura", complementó.