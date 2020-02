Hernán Caputto: "Me cuesta armar el equipo de la U, el once y los convocados. Es un plantel muy competitivo"

Hernán Caputto habló desde el CDA de Universidad de Chile en rueda de prensa a espera del duelo del domingo contra O’Higgins por la sexta fecha del Torneo Nacional. Al estadio El Teniente de Rancagua no podrán asistir hinchas azules.

“Estar sin nuestra gente influye, porque son muchos hinchas. Es algo que no pasa netamente por nosotros y esperamos que pueda estar público tanto local como visitante el resto del torneo, pero es algo que escapa a nosotros”, dijo Caputto.

Respecto al rival sostuvo que “va a ser un partido difícil, como todos. Conozco lo que propone Patricio Graff, lo que ha hecho en clubes anteriores y en O’Higgins. Independiente de los resultados que hayan tenido, nosotros nos preocupamos de nuestro funcionamiento y de local o visitante queremos buscar el triunfo de inicio a fin”.

Por otro lado se refirió a las palabras de Johnny Herrera, quien salió del Chuncho a fines del año pasado y ayer lanzó dardos a la directiva de la U y al mismo entrenador de los azules.

“La verdad es que, para poner fin a estas preguntas, yo hablo siempre con los jugadores. Y generar recados por la prensa no es lo que creo conveniente. Respeto lo que pueda decir, le deseo lo mejor a Johnny, es un ídolo de la U, pero no creo que dé para más. Sí, conversamos, como siempre lo hago con los jugadores de frente. Si hay que hablar una cosa, la forma no es por la prensa”, expuso.

También abordó el presente de la U: “éste es un plantel muy competitivo. Es difícil tomar la decisión del once y hasta los convocados. Eso es buenísimo para un entrenador. Nos está costando armar el equipo porque están muy bien los jugadores y eso es positivo”, manifestó.

Siguió complementando que “creo que somos un equipo competitivo, en formación y rodaje. Nosotros vamos paso a paso, es importante subir los niveles individuales para mejorar el colectivo. Por supuesto que la confianza hace al jugador sentirse más cómodo y sacar ese sobreesfuerzo en todo sentido, esa tranquilidad para jugar que tiene los equipos que logran buenos resultados. Vamos por ese camino, pero también hay mucho por mejorar y aprender”.

Antes de retirarse confirmó que Rocky está recuperado y será titular contra O’Higgins: “Osvaldo González está bien, ha entrenado normal desde el fin de semana pasado y lo más probable es que sea de la partida. Es importante recuperar a los jugadores de sanción y lesiones”, sentenció.

[EN VIVO] Hernán Caputto habla con la prensa en el CDA. Sigue la conferencia en nuestro Canal de YouTube ⬇️#VamosLaU ��https://t.co/4lR4bfy4gM — Universidad de Chile (@udechile) February 28, 2020