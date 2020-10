Hernán Caputto: "Este club no es el CDA; este club son 25 años sin salir campeón"

Los mayores de 40 recuerdan a la vieja Universidad de Chile, aquella que luchaba por llegar a los puestos de avanzada sin éxito y que sufrió el descenso en 1989. Después, de la mano de Marcelo Salas y Jorge Sampaoli, se escribieron los capítulos más bellos de la historia azul.

Y bien lo sabe Hernán Caputto, que mañana tiene un duro desafío ante Universidad de Concepción por el Campeonato Nacional y aprovechó de fortalecer su postura al mando del equipo mágico, después del respaldo que le dio el directorio de Azul Azul.

"Cómo no voy a tener felicidad si ya conozco lo que es este club. Que este club no es el CDA, este club son 25 años sin salir campeón, El Sauzal, mucho esfuerzo para conseguir cosas", reconoció el entrenador de la U en conferencia de prensa.

"Tener todo esto es gratificante, pero conozco este club por dentro porque he jugado. y cuando uno juega y tiene un cariño especial, lo conoce mucho más, con mucho respeto a la gente que no tiene esa posibilidad", agregó el ex arquero universitario.

Por eso, asegura que su cargo le entrega "una responsabilidad muy grande y una felicidad gigantesca por estar aquí, y me responsabiliza de entregarme al máximo y eso es lo que quiero. La comodidad es como el estado de confort, siempre creo que la incomodidad es lo que te hace crecer. En mi caso y lo personal, independiente de lo que se haya conversado con el directorio, siento y tengo mucha energía de estar acá, y tengo muchas ganas", calibró.

En la misma cuerda, Caputto aseguró que "la presión no es mi tema. La gente con presión no es capaz de rendir al máximo de las capacidades. Las personas con mucha responsabildiad, que es lo que ejerce este puesto, te dan lo máximo. No me siento presionado, me siento con mucha responsabilidad como todos los días en que estoy en este club. Y eso quiero traspasárselo a los jugadores".

Walter Montillo es la baja más sensible en Universidad de Chile para visitar a Universidad de Concepción. Foto: Agencia Uno

Walter Montillo, un buque insignia



Una de las bajas que más lamentará Hernán Caputto es la de Walter Montillo, quien tuvo que retirarse del último partido producto de una molestia muscular y se mantiene trabajando entre algodones en la U.

Y para retratar su importancia, Caputto evocó a Sergio Markarián, técnico de La Ardilla en su primer paso por el club. "Montillo sigue siendo el mismo buque insignia. Me acuerdo clarísimo cuando Sergio con el plantel lo conversó. Sigue siendo el mismo, con mucha más experiencia", sentenció.

De todas formas, aclaró que el equipo debe "saber jugar sin que estén ciertos jugadores en el campo, sin jugadores experimentados como Walter. Eso lo vamos a afrontar y creo que es parte de lo que necesitamos en cierto momento".

Finalmente, habló de la opción del juvenil Simón Contreras como titular por primera vez en Universidad de Chile. "Va a jugar Simón, una decisión confirmada que tiene que ver con la creencia en el jugador".

"De a poco fue ganando minutos, entrenó con la selección adulta en estos días y eso siempre es beneficioso. Es el octavo jugador que firma contrato, han debutado siete en mi estadía", subrayó el estratega universitario.