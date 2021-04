Hernán Caputto: "Es una lástima no haber concretado la llegada de Leonardo Gil a Universidad de Chile"

Universidad de Chile pudo amarrar el año pasado a Leonardo Gil, actual volante de Colo Colo que se erigió como la figura del Superclásico luego de marcar el único gol del partido.

Llamamos a Hernán Caputto, ex técnico azul, que pidió la contratación del Colorado y no sólo reafirma la información, también lamenta el desenlace de esta historia.

"Si, cuando se abrió la ventana el año pasado y yo era el entrenador de la U, conversé con él, con Sergio para que juntara todos los detalles y poder traerlo, el estaba en Arabia Saudita, quería venir a Chile por el tema de la Selección, estaba don Reinaldo (Rueda) que lo tenia en cuenta", afirma sin tapujos.

El otrora seleccionar nacional del fútbol joven llena de elogios al verdugo de los azules.

"Es un jugador con una dinámica, golpe de 30-40 metros, maneja los tiempos del juego y llega a las dos áreas, es un jugadores de los que necesita siempre la Universidad de Chile, lamentablemente no se pudo", asegura.

Respecto a si Gil prefirió ir a Vasco por la mejor oferta económica, Caputto cree que "sí, fue una decisión de él, de elegir ir a Brasil que la U, la oferta se hizo, le expliqué al jugador las cosas, que le podía ayudar para llegar a la selección, que es uno de sus anhelos, pero no se pudo concretar, él fue amable, y hoy está en Colo Colo, es una lástima aún más no haberlo tenido".

Para el final, Caputto se refiere a la actuación de Gil en el último Superclásico, casi como un dedo en la llaga para la U.

"A mi me ratifica lo que yo pensaba, modestamente, pero de los jugadores que me tocó infuir, en el caso de los que estaban como Fernando de Paul y los que llegaron sobre todo desde el exterior, han funcionado y rendido, mi conocimiento es por el bien del club y respecto a Gil, ratifica lo que había visto y siento que no haya funcionado", cerró.