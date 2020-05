Hernán Caputto, DT de la Universidad de Chile, y su mensaje a los deportistas escolares: "Estudien. Si quieren ser futbolistas, no dejen de lado los estudios"

En días de incertidumbre y esperando el retorno del fútbol, el técnico de la Universidad de Chile Hernán Caputto recibe a Deportivo Escolar. El exportero, y ahora DT de los azules, cuenta al portal sus primeros pasos camino al fútbol en su natal Argentina.

"Me crié en un pueblo en una ciudad muy pequeña de la provincia de Buenos Aires. Desde los 5 hasta los 13 años jugué básqetbol, y cuando tenía cerca de los 12 años, mi profesor de educación física me instó a entrar a la escuela de fútbol que allá se abrió. Por medio de esto comencé a jugar. Como todo joven que iba al colegio trataba de hacer deporte y mi padre también me lo inculcaba", el estratega azul.

Además, Caputto recuerda que esos años jugando básquetbol lo ayudaron para ser posteriormente arquero. "Cuando jugaba (básquetbol) creo que lo hacía bastante bien, me gustó y también fue beneficioso para después elegir mi puesto como arquero. A medida que fueron pasando los años me fui encariñando con el puesto, porque ahí fue donde tuve las mayores capacidades para poderme desarrollar", relata a Deportivo Escolar.

Un camino hacia el profesionalismo que no fue nada de fácil para el argentino, ya que debía trasladarse a Buenos Aires desde su pueblo para ser parte de un equipo de fútbol. "Viajaba todos los días 200 kilómetros, ida y vuelta, terminando los estudios en mi pueblo y jugando en la capital hasta terminar la enseñanza media. Después estudié educación física y técnico radiólogo, mientras ya era jugador de fútbol profesional. Eso fue entre los 18 y 22 años, cuando me vine a jugar a Chile", cuenta Caputto.

Época escolar donde el apoyo familiar es más importante que nunca, al menos en la visión del técnico de la Universidad de Chile. "Como todo niño joven cuando se va desarrollando es muy bueno sentir el apoyo y el respaldo principalmente. Es importante en todo lo que se inicie, tanto en los estudios como en el deporte, tener la compañía y es fundamental tener este apoyo, porque uno se desarrolla de mejor manera. Te da más capacidad al sentir que tienes un real soporte y que no hay presiones", dice el exarquero.

Pero, ¿cómo le iba en el colegio a Hernán? "Me iba normal", cuenta a Deportivo Escolar. "Estaba la obligación familiar de rendir en los estudios y tenía responsabilidad sobre eso. Viajé mucho, pero pude terminar bien mis estudios de muy buena manera, con nota aceptable pero sin llevarme materias ni nada", recuerda el técnico de la Universidad de Chile.

Al momento de entregar un consejo a los escolares, que buscan también ser deportistas profesionales, Caputto es categórico. "Principalmente que estudien. Que si quieren llegar a ser futbolista profesional, no dejen de lado los estudios, tienen que terminar la media, sacar una carrera. Es

compatible totalmente hacer un deporte, convertirse en un jugador profesional y estudiar. Así que a ellos los insto a que estudien, sean responsables. Seguramente eso les va ayudar mucho en la formación, cuando quieran y puedan ser futbolistas profesionales", manifestó a Deportivo Escolar.