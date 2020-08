Hernán Caputto: "Cualquier cosa que pudiese hablar de Johnny Herrera, lo tendría que hacer de manera personal"

Este viernes el entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, conversó con los medios vía zoom y el protagonista de la conferencia fue un ex jugador azul: Johnny Herrera.

Recordemos que el portero aseguró que si no fuera "por la llegada de un par de chantas" seguiría en la U.

Obviamente el estratega azul fue requerido por estos dichos y aseguró que "yo respeto mucho a Johnny Herrera, pero lógicamente cualquier cosa que pudiese hablar hacia su persona lo tendría que hacer de manera personal. Por supuesto que es un ídolo del club y quiere lo mejor para el club. Quizás no respondo lo que me preguntas, pero no es mi forma de ser”.

Hernan Caputto DT de Universidad de Chile (Agencia Uno)

Caputto además fue consultado por la opinión que entregó Claudio Bravo respecto a que Herrera es el mejor arquero del fútbol chileno.

“Es libre de opinar y decidir lo que cree de los arqueros nacionales, es una palabra muy autorizada”, cerró.