Héctor Tito Awad pide la salida inmediata de Rafael Dudamel: "Le quedó grande la camiseta de Universidad de Chile"

Universidad de Chile volvió a perder en el estadio Monumental con gol de Leonardo Gil y los cuestionamientos al entrenador Rafael Dudamel aparecen de todos lados.

Uno que vivió intensamente la derrota azul, fue el comentarista Héctor Tito Awad, que analizando en frío el encuentro, asegura que Colo Colo no fue más que la U y no tiene dudas a la hora de pedir la salida del entrenador venezolano.

"Estoy cansado de decir que el entrenador de la U que le quedó grande la camiseta azul, nunca me ha gustado el estilo de juego de Dudamel, no me gusta su terquedad para mantener un esquema, es el entrenador que juega a los empates, defiende más que ataca, no busca el protagonismo, debería irse ya", afirmó en conversación con Redgol.

Universidad de Chile volvió a caer en el Monumental (Agencia Uno)

El comentarista de la Magia Azul asegura que el planteamiento de la U fue equivocado porque "el técnico debió entrar desde el primer minuto con Luján por derecha y Aránguiz por izquierda y elegir un centrodelantero entre Larrivey o Henríquez o jugar sólo con dos delanteros y con Sandoval en el medio.

Tito Awad asegura que Colo Colo tuvo fortuna a la hora de imponerse a Universidad de Chile, y que en el juego no fue superior a los azules.

"Futbolísticamente Colo Colo no fue superior a Universidad de Chile, la U tuvo más tenencia de balón, no tuvo verticalidad y las ocasiones de gol estuvieron repartidas, pero el partido se gana con goles y Colo Colo lo hizo y todo lo demás que se analiza son excusas, la U volvió a perder y alarga la historia de 20 años", afirmó.

Agregando que ¿Jugó bien la U? No. ¿Jugó bien Colo Colo? Tampoco. Insisto que acá salió una jugada aislada de los albos que la pudo terminar Gil con un remate que pegó en el palo y entró, cuando pudo salir hacia afuera. La fortuna debe acompañar a los equipos cuando se les va a dar el gol o el triunfo.