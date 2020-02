Habla Eric Wiemberg, el "condenado" a jugar en Primera B tras interés de Universidad de Chile

Una de las teleseries del mercado del verano la protagonizó Eric Wiemberg. El lateral izquierdo fue uno de los mejores de la temporada 2019 en Unión La Calera y se convirtió en objetivo de Universidad de Chile para relevar a Jean Beausejour. Pero todo quedó en nada.

Las diferencias entre el conjunto calerano y el dueño de su pase, Deportes Valdivia, terminaron en una denuncia ante el Tribunal de Honor de la ANFP. La U tuvo que desistir del interés y el jugador terminará jugando por Deportes Valdivia en Primera B.

"Estaba ilusionado y fue un mes súper angustiante, porque no sabía qué iba a pasar conmigo. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Al menos ahora estoy más tranquilo porque sé dónde jugaré", explicó el zurdo en conversación con Diario La Tercera.

Pero la molestia se mantiene. "Sigo en Deportes Valdivia. Finalmente este lío entre el club y La Calera terminó perjudicándome. No tenía nada que ver, y estoy pagando un asunto que no me incumbe", reconoció el defensor de 25 años.

Su intención ahora es regresar cuanto antes a Primera División. De hecho, espera que las denuncias se resuelvan a tiempo de que pueda cambiar de tienda a mitad de año, una opción que en Universidad de Chile deben considerar.

"El hecho de la demanda que está en el Tribunal de Honor me condicionó a quedarne en Valdivia. Si dos clubes no se ponían de acuerdo, imagínate si llegaba un tercero. Me quedo con la idea de salir a mitad de año. Quiero volver a Primera", completó.