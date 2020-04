Gustavo Lorenzetti pide que le hagan llegar la medalla de campeón a Gastón Fernández: "Él fue parte de ese plantel"

Universidad de Chile se proclamó campeón del Torneo de Clausura 2017 en la edición 100º del Campeonato Nacional. Aquella campaña estuvo marcada por el gran nivel de Felipe Mora en el ataque y por la remontada de puntos que tuvieron los azules con Colo Colo.

A casi tres años de dicho torneo, aún queda un tema dando vueltas. El martes pasado, Gastón Fernández conversó con La Magia Azul por RedGol y confesó que no le hicieron llegar la medalla de campeón.

La Gata, quien llegó en 2016 a la U, jugó los primeros cuatro partidos del Clausura 2017 antes de partir a Gremio, por lo que fue parte de dicho plantel. Ante esto, un ex azul, Gustavo Lorenzetti, se refirió al tema e hizo un llamado para que le hagan llegar la presea al argentino.

La Gata Fernández jugó los primeros cuatro partidos del Clausura 2017

"Alguien se quedó con una medalla que no le corresponde. Habrá que hablar con el club para ver dónde está esa medalla y lógicamente hacérsela llegar a “La Gata” que fue parte de ese plantel campeón", aseguró el rosarino en conversación con Radio ADN.

Además de esto, el Duende tuvo palabras para otro ex azul y actual compañero en Deportes Iquique, Rafael Caroca: "Me cuesta ser objetivo porque Rafa es un amigo, pero siendo sincero me queda la sensación que él cumplió siempre. Fue la rueda de auxilio constante en el mediocampo de la U".