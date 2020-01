Gustavo Lorenzetti, advierte a la U: “Nos vamos a enfrentar y voy a querer ganar ese partido”

Gustavo Lorenzetti, nuevo refuerzo de Deportes Iquique, conversó con el diario El Mercurio sobre sus expectativas para la temporada 2020, en la que deberá ayudar a su nuevo club a lograr la permanencia en Primera División, y lo que significará enfrentar a su ex club, Universidad de Chile.

“Va a ser especial, porque tengo un cariño inmeso, es como mi segunda casa y viví momentos inolvidables. Nos vamos a enfrentar y voy a querer ganar ese partido, pero nada de lo que pase en la cancha va a borrar mi cariño por la U y por su gente, porque me lo demuestran día a día”, dijo.

Sobre la lucha por la permanencia, en la que también está la U, señaló que “ahora estoy en Iquique y la meta es quedarnos en Primera, pensando siempre en jugar bien. Así vamos a lograr puntos y terminar de la mitad de la tabla hacia arriba. Que la U esté ahí es circunstancial, tiene plantel para estar peleando los primeros puestos”.

Luego se refirió a si se fue de mala manera del elenco Azul y que si le pareció correcta también la partido de Johnny Herrera, arquero emblema de la última década de la institución.

“No me fui mal y no le reprocho nada a nadie, pero me hubiese gustado salir de otra manera. Jugando (…) Es difícil opinar desde afuera, pero se podría haber resulto de otra forma. Él (Herrera) merecía irse de otra manera y la gente despedirlo de buena forma, porque es el más ganador en la historia del club. Son cosas de fútbol, a veces uno no se va como quisiera”, expresó.

Finalmente, explicó sus motivaciones para firmar en Iquique y sobre la derrota ante Unión Española, encuentro válido por la primera fecha del Torneo Nacional.

“En diciembre no era la idea, tenía posibilidad de jugar en una liga menor de Europa, que hubiese sido una experiencia de vida muy lida. Me entusiasmé con eso, pero se complicó y no podía esperar más. Además, en Iquique mostraron mucho interés por traerme y Jaime Vera me dirigió en la U. de Concepción”, señaló.

“Lamentablemente el equipo no pudo sostener la victoria, pero Jaime tiene muy claros los concpetos de fútbol que le gustan y armó el plantel según eso. Al equipo le falta rodaje, porque hay muchos jugadores nuevos”, sentenció.