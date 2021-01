Guarello adelanta: "Me contaron que Marcelo Díaz y Eugenio Mena ya negocian con Universidad de Chile"

Marcelo Díaz continúa con la recuperación de su rodilla tras la cirugía a la que se sometió a mediados de noviembre, para corregir una dolencia en el menisco externo de la rodilla derecha. Pese a esto, el esperado regreso de Carepato a Universidad de Chile suena con fuerza.

Juan Antonio Pizzi acaba de asumir la dirección técnica de Racing en reemplazo de Sebastián Beccacece y ya avisó que tiene considerado al volante chileno al que dirigió en la Roja. Sin embargo, no es un misterio que al volante, con contrato hasta el 30 de junio del presente 2021, le tira la sangre con el Chuncho.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello, siempre de fuentes confiables, reveló que a Díaz no sólo le interesa regresar al equipo de sus amores: ya están iniciadas las negociaciones sumado otro insigne como Eugenio Mena.

“Me contaron Marcelo Díaz no es que tenga intenciones de regresar a la U, sino que está negociando con Azul Azul. Y ahora me suman a Eugenio Mena, quien tiene su contrato en pesos argentinos y con la devaluación está perdiendo mucha plata. (En Racing) no tienen cómo retenerlo y también ya está negociando con Azul Azul”, dijo Guarello.

De esta forma Marcelo Díaz no sólo está en la órbita de la U para la temporada 2021, sino que se acerca a pasos agigantados. Por otro lado, desde hace unas semanas que se habla de la posible salida de Keno Mena en Racing gracias a sus buenas actuaciones en Copa Libertadores.