El periodista de Radio ADN le entró con todo al ex defensor de la U, quien se descartó de la polémica de los contratos que puede mandar a los azules fuera del profesionalismo. Guarello no tuvo pelos en la lengua: Arias armó todo por venganza y ofrece las pruebas a quienes las soliciten.

Tras destapar la olla de supuestas irregularidades de Universidad de Chile con los documentos de Ramón Arias, que de confirmarse pueden costarle la desafiliación al club administrado por Azul Azul, Juan Cristóbal Guarello volvió a disparar muy molesto este miércoles en Radio ADN.

Tras la bomba lanzada por Guarello, Ramón Arias negó tener conocimiento de la polémica con el argumento que él no tiene representante y que desconocía los contratos y antecedentes revelados por el periodista. Asimismo, la U sacó un comunicado.

“Con respecto a lo de ayer (y Ramón Arias), una cosa es que te quiten piso a ti que eres periodista, que no eres del palo o el lote, pero otra cosa es apuñalar a las personas que mandaste a armar este embrollo. Uno: los contratos mostrados acá son todos reales, tanto así que fueron presentados a la ANFP en la denuncia contra Universidad de Chile, fueron aceptados por la ANFP y están en estudio por la ANFP”, dijo furioso Guarello.

El destacado periodista agregó: “segundo: la U nunca ha negado el tercer contrato, el de los de los derechos federativos. Lo que dicen es que ese contrato está en regla. Esa es la declaración de la U. Por lo tanto paren, yo digo los mandriles, paren con la cuestión que poco menos que esto está en regla”.

“Tercero, y por qué digo yo esto, porque un jugador, Cachila Arias, se sintió ofendido y enojado con la U porque primero no le renovaron contrato, Clark le dijo que iba a seguir y no siguió, no le renovaron contrato… Y habrían impedido su llegada a Unión Española. Entonces vio todo rojo, se volvió loco y dijo: me los voy a cagar y filtro los contratos. Y quien hizo de intermediario y simplemente siguió lo que le dijo Arias y terminó pagando el pato. Y ahora esa persona está fuera de Santiago porque está amenazada de muerte. Eso fue lo que ocurrió”, complementó el rostro de Radio ADN.

Y los dardos contra Cachila Arias fueron en aumento, responsabilizando directamente al ahora ex defensa de Universidad de Chile por planear un contragolpe a Azul Azul con la intención de perjudicar al club como vendetta.

“Aquí hay uno, que siempre se llenan la boca con los códigos del fútbol, y rompió todos los códigos. Una cosa es que le quite piso a la prensa, otra es que le quite piso a la persona que mandó al frente. Y para cerrar el tema, yo tengo todos los pantallazos de la conversación de Cachila Arias. Todos, todos. Así es que si lo necesita la ANFP, quien quiera, si lo necesita Azul Azul por si me ponen una querella, lo que quieran. Tengo todos los pantallazos”, expuso el comunicador.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “Cachila Arias demostró que es una persona en la que no se puede confiar en absoluto. Una cosa es quitarle el piso a la prensa y otra cosa es quitarle el piso a la persona que te hizo de intermediario. Claro, yo no tengo representante... Pero tiene un intermediario, un nexo. Apelando a un tema semántico se la saca de encima para no hacerse cargo del embrollo que armó él ofendido con la U porque no le renovaron contrato. Esto lo armo Ramón Arias, tengo hasta el pantallazo de cuando entrega los documentos para que sean publicados. ¿Cómo llegan estos documentos a Melipilla? Pregúntenle a Ramón Arias. (...) Aunque les duela, la denuncia en contra de la U la está viendo la ANDP, es real.”.