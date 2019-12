Gorosito no se resigna a perder a Montillo: "Me dijo que iba a seguir en el club"

El entrenador de Tigre, Néstor Gorosito, expresó su confianza en que Walter Montillo desoiga el acuerdo con Universidad de Chile y se quede en el fútbol argentino, pese a lo avanzado de las negociaciones.

"Por lo menos a mí no me comunicó nada y me dijo que iba a seguir acá en el club. Llámalo a Montillo y pregúntale a él, porque lo conozco desde chico", expresó el ex jugador de Universidad Católica en diálogo con Radio Agricultura.

"Cuando llegamos a Tigre, (Montillo) no jugaba, alternaba. Con nosotros fue la revelación del torneo en San Lorenzo en 2004 y ahora pasó exactamente lo mismo y tuvo un año excelente- Por eso para nosotros es importante, porque lo conocemos", sentenció el DT.

Tigre tiene compromisos internacionales en la próxima temporada y Gorosito quiere contar con su armador ofensivo, "no solo para la copa, sino que también para el torneo local".

Pese a las palabras del DT, desde el mismo entorno del jugador adelantan que hay acuerdo para su regreso a Universidad de Chile a nueve años de su partida en 2010, la que se cristalizará en las próximas horas o a más tardar la próxima semana.