Marcelo Jara le baja el perfil a la pelea entre Gonzalo Espinoza y Fernando De Paul: "En el camarín se calman los ánimos y vuelve todo a la normalidad"

Universidad de Chile perdió un partido que hasta el minuto 93 empataba ante Unión La Calera luego del dudoso penal cobrado por el árbitro Héctor Jona por una supuesta falta de Fernando de Paul sobre el delantero cementero Nicolás Stefanelli, que el mismo atacante cambió por gol.

Una vez finalizado el encuentro el arquero azul intentó increpar al juez del encuentro por la jugada en cuestión, pero estaba tan sacado, que sus compañeros Diego Carrasco y Gonzalo Espinoza intentaron calmarlo, pero todo fue para peor, porque el Tuto inició una fuerte discusión con el volante universitario que terminó en empujones.

Una vez concluidos estos eventos, el entrenador interino de los azules, Marcelo Jara le bajó la gravedad a los hechos y aseguró que no siendo una situación normal, es entendible.

"Me parece que dentro de los forcejeos para sacarlo de encima, para los que han jugado fútbol o han estado dentro de un campo de juego, y ante la eventualidad y la circunstancia me parece que también se pueden provocar este tipo de roces con el ánimo de sacar un compañero del lugar, y uno no quiere que lo toquen", comenzó explicando el Ñato.

Agregando que "probablemente eso pasó, no es lo ideal, pero cuando uno sale del campo de juego ofuscado pueden pasar ese tipo de cosas, obviamente cuando va al camarín se cambian los ánimos y vuelve a la normalidad todo".

El DT también se quejó de la actitud del árbitro de no revisar la jugada del penal en la pantalla y que tampoco adicionó los descuentos que correspondía.