Gonzalo Espinoza, salvador de la U: "Contento con el gol, pero es un trago amargo seguir sin ganarle a Colo Colo"

Universidad de Chile empató 1-1 frente a Colo Colo y los azules siguen sin poder romper la sequía de triunfos en el superclásico frente al archirrival. La U comenzó en desventaja, pero en el descanso Gonzalo Espinoza se vino a la cancha y consiguió el gol en la primera que tuvo a los 46’.

"Los clásicos siempre los queremos ganar, en el segundo tiempo fuimos muy superiores a Colo Colo, pero ahí tenemos que concretar las ocasiones. La tuve en la primera y entró. Contento con el gol, pero es un trago amargo porque queríamos ganarle a Colo Colo y hace tiempo no lo conseguimos”, dijo el mediocampista al CDF.

Agregó que en el entretiempo “el profe Caputto nos dijo que teníamos que salir a revertir el marcador y ganarlo. El gol de ellos nos descoloca en un buen momento nuestro y después se me dio el gol, pudimos manejar mejor la pelota y se no se nos dio. Lamentablemente no nos llévanos los tres puntos, pero sumamos”.

Complementó que “uno trabaja para ser titular, he entrenado bien y el profe me lo ha dicho. Trabajo en silencio para ser titular, se me dio entrar en el segundo tiempo y traté de responder a la confianza del técnico”.

Cerrada la novena fecha con el empate entre azules y albos, los próximos partidos de la U son contra Deportes Iquique en el norte este jueves 10 de septiembre y frente a Cobresal como locales el lunes 14.

“Ahora se vienen partidos seguidos y hay que sumar de a tres, el objetivo desde principio de año es salir capeón y trabajamos para eso. Hay que olvidarnos de este trago amargo con el que me voy para la casa”, sentenció Espinoza.