Gonzalo Espinoza prefier salir campeón a ganarle a Colo Colo: "Ser campeón es llevar a la gloria a la U"

La vuelta al fútbol profesional es inminente y los clubes se preparan para cuando la ANFP determine la fecha del reinicio del campeonato nacional.

El Torneo se detuvo justo una semana antes del duelo más esperado: Universidad de Chile frente a Colo Colo en el Estadio Nacional.

Por eso este martes en conferencia de prensa vía zoom, el mediocampista Gonzalo Espinoza fue consultado respecto a si prefiere ganar este importante encuentro o salir campeón.

Gonzalo Espinoza junto a Fernando Cornejo enfrentando a Internacional de Porto Alegre (Getty Images)

"El título no te lo quita nadie, eso para mí es salir campeón, es llevar a la gloria a la U. Después, ese partido claramente es uno aparte, que siempre uno lo quieres ganar. Yo prefiero salir campeón, pero no te niego las ganas que tengo de ir y ganar allá. Son temas muy distintos, no creo que tengan una comparación de llevar a la U a una estrella a perder o ganar un partido”, aseguró el Chalo.

Agregando que “claramente le queremos dar la alegría y satisfacción a la gente de ganar ese partido”.

Espinoza adelantó que en la vuelta a los entrenamientos, han hecho poco fútbol y los trabajos van encaminados a recuperar la parte física.

“Por ahora no se ha visto esquema, no se ha podido armar un equipo. Por ahora estamos en fase dos, donde es imposible armar un equipo así. Después hay que ver cómo está cada uno físicamente. Yo creo que en la fase tres podremos hacer un reducido o preparar un esquema normal”, cerró.