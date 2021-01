Gonzalo Espinoza: "El partido lo perdimos en el primer tiempo. La actitud fue muy débil, entramos despistados"

Universidad de Chile cayó por 0-1 contra O’Higgins por la fecha 28 del Torneo Nacional y pierde promedio en la tabla ponderada, en la lucha de los azules por no caer al penúltimo puesto del listado que envía a la liguilla de promoción por el descenso a Primera B. Tras el duelo Gonzalo Espinoza dio la cara en conversación con el CDF.

“Regalamos un tiempo, la actitud del primer tiempo fue muy débil, entramos despistados y el gol cae así, por una desconcentración de nosotros. No nos puede pasar. En el segundo tiempo entramos con otra actitud, tuvimos más ocasiones y la pelota. Creo que ellos no nos llegaron nunca al arco. Manejamos mejor los tiempos, pero las que tuvimos no las concretamos y esto se gana con goles”, dijo Espinoza.

El volante azul agregó que “el partido lo perdimos en el primer tiempo. Lo hablamos en el descanso, las desconcentraciones que tuvimos. Se notó, pero lamentablemente por un error nuestro y una viveza de ellos perdimos un partido muy importante para nosotros”.

La U ve reducida su ventaja sobre Universidad de Concepción, que por ahora juga la liguilla de descenso. Los azules no verán acción contra Coquimbo Unido porque el duelo válido por la fecha 29 está suspendido debido a la participación del Pirata en Copa Sudamericana. El próximo compromiso de Rafael Dudamel y sus pupilos será frente a Palestino.

“El ánimo está bien, estamos convencidos de lo nuestro, pero la actitud del primer tiempo no fue la adecuada. Ahora tenemos más días de descanso y hay que revertir esto trabajando, entrenando, para que no vuelva a pasar que entramos dormidos a un partido”, sentenció Espinoza.