El increíble final del partido entre Universidad de Chile y La Calera dejó a los azules llorando a moco tendido por la emoción que significó la salvación en los descuento. Fue histórico lo que sucedió en Rancagua y así lo hicieron ver sus jugadores, los protagonistas de la épica.

Uno de ellos fue Gonzalo Espinoza, quien comentó que la victoria fue para sacarse el sombrero con un equipo que jamás van a poder matar. "Nunca nos van a ver muertos, habían muchos que querían vernos mal", indicó el Bulldgog en conversación con TNT Sports.

Sobre las críticas, comentó que "no leo nada, no me interesa lo que diga un señor de lentes sentado. Me interesa lo que diga la gente que también pasó lo mismo en una cancha".

También tuvo palabras de agradecimiento para toda la hinchada, que constantemente apoyó al equipo en estos momentos difíciles. "Los hinchas se portaron increíble, son la barra número uno, si no lloramos ayer al salir del CDA es porque estábamos concentrados en el partido".

Finalmente, dio a conocer que "quizás fue mi último partido en la U, pero ahora quiero ir a la casa y abrazar a mi familia que también lo pasó mal".